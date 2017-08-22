СМИ: "Барселона" отказалась от покупки Коутинью

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не уйдет из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo. "Барселона", которая хотела подписать бразильца, больше не будет делать предложений англичанам. Ранее каталонцы сделали три запроса в "Ливерпуль" и были готовы заплатить за Коутинью 118 миллионов фунтов стерлингов. На все три предложения англичане ответили отказом.

Напомним, Коутинью выступает за "Ливерпуль" с января 2013 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.