22:14 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью

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"Барселона" хочет приобрести хавбека "Аякса"  Френки де Йонга. Как утверждает Mundo Deportivo, 21-летний голландец является приоритетной трансферной целью каталонского клуба.

Сине-гранатовые рассматривают де Йонга в качестве перспективной замены полузащитнику Серхио Бускетсу, которому в следующем году исполнится 31 год. Трансферная стоимость молодого футболиста составляет 36 миллионов евро, согласно transfermarkt. 

В текущем сезоне де Йонг провел 10 матчей в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. 

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