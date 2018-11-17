СМИ: "Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью

"Барселона" хочет приобрести хавбека "Аякса" Френки де Йонга. Как утверждает Mundo Deportivo, 21-летний голландец является приоритетной трансферной целью каталонского клуба.

Сине-гранатовые рассматривают де Йонга в качестве перспективной замены полузащитнику Серхио Бускетсу, которому в следующем году исполнится 31 год. Трансферная стоимость молодого футболиста составляет 36 миллионов евро, согласно transfermarkt.

В текущем сезоне де Йонг провел 10 матчей в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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