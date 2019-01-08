СМИ: "Барселона" не рассчитывает на Мунира Эль-Хаддади

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сообщил нападающем Муниру Эль-Хаддади, что не рассчитывает на него, информирует Marca.

Ранее сообщалось, что футболист не собирается продлевать контракт и летом перейдет в "Севилью" как свободный агент. Футболист решил не продлевать соглашение, так как хочет играть чаще. Теперь же, вероятно, он не будет выступать за команду до истечения срока контракта.

В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл в семи матчах за "Барселону", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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