СМИ: "Барселона" нашла замену Суаресу

"Барселона" ведет активный поиск замены нападающему Луису Суаресу, утверждает Diario Gol. Уругвайцу скоро исполнится 32 года, поэтому каталонский клуб ищет преемника.

Наиболее вероятными претендентами являются нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн и нападающий "ПСВ" Ирвинг Лосано. Также каталонский клуб может рассмотреть кандидатуру форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.

В текущем сезоне Суарес провел 3 матча в составе "Барселоны" и отметился одной результативной передачей.

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