СМИ: "Барселона" нашла преемника Суареса

"Барселона" хочет приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Как утверждает Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассматривают 25-летнего англичанина в качестве долгосрочной замены 31-летнему форварду Луису Суаресу.

"Тоттенхэм" потребует за Кейна 175 миллионов евро. В трансферном списке каталонского клуба также находятся форвард "Лейпцига" Тимо Вернер и нападающий "Аякса" Каспер Дольберг.

В текущем сезоне Суарес провел 14 матчей за "Барселону", забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Кейн принял участие в 13 играх, отметился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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