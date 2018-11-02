18:42 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" нашла преемника Суареса

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"Барселона" хочет приобрести нападающего "Тоттенхэма"  Харри Кейна. Как утверждает Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассматривают 25-летнего англичанина в качестве долгосрочной замены 31-летнему форварду Луису Суаресу.

"Тоттенхэм" потребует за Кейна 175 миллионов евро. В трансферном списке каталонского клуба также находятся форвард "Лейпцига"  Тимо Вернер и нападающий "Аякса"  Каспер Дольберг.

В текущем сезоне Суарес провел 14 матчей за "Барселону", забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Кейн принял участие в 13 играх, отметился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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