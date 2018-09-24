СМИ: "Барселона" нашла, кем заменить Суареса

"Барселона" определилась с кандидатами на замену нападающему Луису Суаресу в следующем сезоне, утверждает Sky Sports. Руководство клуба сомневается в том, что 31-летний уругваец сможет продолжить выступать на таком же высоком уровне и в следующем году.

Основными кандидатами на замену Суаресу считаются нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и форвард "Ливерпуля" Роберту Фирмину.

В качестве резервных вариантов рассматриваются нападающий "Интера" Мауро Икарди и форвард "Лейпцига" Тимо Вернер.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды выигрывал чемпионат Испании выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Суарес провел 6 матчей за сине-гранатовых и забил 3 гола.

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