09:54 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" нашла, кем заменить Суареса

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"Барселона" определилась с кандидатами на замену нападающему Луису Суаресу в следующем сезоне, утверждает Sky Sports. Руководство клуба сомневается в том, что 31-летний уругваец сможет продолжить выступать на таком же высоком уровне и в следующем году. 

Основными кандидатами на замену Суаресу считаются нападающий "Тоттенхэма"  Харри Кейн и форвард "Ливерпуля"  Роберту Фирмину.

В качестве резервных вариантов рассматриваются нападающий "Интера"  Мауро Икарди и форвард "Лейпцига"  Тимо Вернер.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды выигрывал чемпионат Испании выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Суарес провел 6 матчей за сине-гранатовых и забил 3 гола.

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