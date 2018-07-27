СМИ: "Барселона" может купить Н'Зонзи вместо Рабьо

Полузащитник "Севильи" Стивен Н'Зонзи может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, каталонский клуб не смог договориться с "ПСЖ" о трансфере Адриена Рабьо. Клуб не намерен ждать и обратил свое внимание на игрока команды из Андалусии. Сумма отступных в контракте с "Севильей" составляет 40 миллионов евро. Ранее "Барса" уже приобрела у "Севильи" другого француза - защитника Клемана Лангле.

29-летний Нзонзи в прошлом сезоне провел 44 матча за "Севилью" и забил один мяч при двух голевых передачах.