СМИ: "Барселона" интересуется защитником "Челси" Кристенсеном

"Барселона" хотела бы приобрести защитника "Челси" Андреаса Кристенсена, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, "Барса" решила приобрести нового игрока обороны из-за травм футболистов в этой линии. Так, выбыли из строя Самюэль Юмтити и Томас Фермален. Кристенсен является главной целью "Барсы". Другие кандидаты - Диего Льоренте ("Реал Сосьедад") и Хорхе Мере ("Кельн").

22-летний датчанин в текущем сезоне провел девять матчей за "Челси" во всех турнирах.

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