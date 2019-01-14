СМИ: "Барселона" интересуется форвардом "Тоттенхэма" Льоренте

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. Как утверждает Mundo Deportivo, каталонский клуб ведет поиски резервного игрока для укрепления атаки после продажи Мунира в "Севилью".

Контракт 33-летнего испанца с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2019 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро. Еще одним претендентом на футболиста является "Атлетик".

В текущем сезоне Льоренте провел 13 матчей за "Тоттенхэм", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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