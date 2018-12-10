СМИ: "Барселона" интересуется форвардом "Эвертона" Ришарлисоном

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон вызывает интерес у "Барселоны", сообщают британские СМИ.

По данным Daily Star, сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов. В бразильце "Барса" видит потенциальную замену для 32-летнего Луиса Суареса. Ранее сообщалось, что в число потенциальных новичков входят также Антуан Гризманн, Харри Кейн и Кильян Мбаппе.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Уотфорд" и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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