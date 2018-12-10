09:14 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" интересуется форвардом "Эвертона" Ришарлисоном

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  • Нападающий "Эвертона"  Ришарлисон вызывает интерес у "Барселоны", сообщают британские СМИ.

    По данным Daily Star, сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов. В бразильце "Барса" видит потенциальную замену для 32-летнего Луиса Суареса. Ранее сообщалось, что в число потенциальных новичков входят также Антуан Гризманн, Харри Кейн и Кильян Мбаппе.

    21-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за "Уотфорд" и забил семь мячей при одной голевой передаче.

    Все о чемпионате Испании – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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