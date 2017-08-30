СМИ: "Барселона" и "Ливерпуль" согласовали трансфер Коутинью за 160 миллионов евро

"Ливерпуль" дал согласие на продажу полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону", утверждает Yahoo Sports. По данным источника, клубы согласовали трансфер за 160 миллионов евро. Эта сумма будет включать в себя различные бонусы за выступление Коутинью в каталонском клубе.

Если это приобретение случится, то расходы "Барселоны" за это лето составят более 350 миллионов евро, хотя президент клуба Хосеп Мария Бартомеу ранее отмечал, что "Барселона" потратит максимум на 60 миллионов евро больше, чем выручит. Пока за продажу Неймара и Тельо каталонцы получили 226 миллионов евро.