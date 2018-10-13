СМИ: "Барселона" хочет приобрести двух защитников из чемпионата Италии

"Барселона" интересуется двумя защитниками, выступающими за итальянские клубы. Как утверждает AS, сине-гранатовые хотят приобрести либо игрока "Интера" Милана Шкриньяра, либо футболиста "Наполи" Калиду Кулибали.

27-летний Кулибали является приоритетным вариантом, однако каталонцев беспокоит высокая трансферная стоимость сенегальца - 100 миллионов евро. 23-летний Шкриниар в настоящее время обсуждает с руководством "Интера" продление контракта, однако сообщается, что словака привлекает возможность поиграть в чемпионате Испании.

В текущем сезоне Кулибали провел 10 матчей за "Наполи", а Шкриньяр принял участие в 8 встречах. Оба игрока не отмечались результативными действиями.

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