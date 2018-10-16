СМИ: "Барселона" хочет приобрести Алдервейрелда

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вызывает интерес у "Барселоны", сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, другим претендентом на игрока является "Манчестер Юнайтед". "Барса" при этом интересуется и защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом.

Контракт 29-летнего бельгийца истекает в конце нынешнего сезона, поэтому "Тоттенхэм" может согласиться на трансфер уже зимой, чтобы не остаться без коменсации. Если же контракт будет продлен на год, то в последние две недели летнего трансферного окна бельгийца смогут выкупить за 28 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел девять матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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