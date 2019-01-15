СМИ: "Барселона" хочет подписать Жиру

"Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Челси" Оливье Жиру. Как утверждает испанское издание Sport, в подписании 32-летнего француза лично заинтересован главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

"Барселона" хочет укрепить линию атаки. Еще одним вариантом усиления нападения для сине-гранатовых является форвард "Челси" Альваро Мората, однако его приобретение осложняется конкуренцией со стороны "Атлетико".

Контракт Жиру с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Жиру провел 24 матча за "Челси", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь