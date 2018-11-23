17:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" хочет подписать Ивановича в январе

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"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Зенита"  Браниславу Ивановичу. Как утверждает портал Goal, каталонский клуб хочет подписать 34-летнего серба в январе.

Иванович рассматривается сине-гранатовыми в качестве потенциальной замены защитнику Самюэлю Юмтити, который не до конца восстановился после травмы связок колена. "Барселона" планирует предложить Ивановичу краткосрочный контракт, поскольку летом собирается приобрести защитника "Аякса"  Маттейса де Лигта

В текущем сезоне Иванович провел 22 матча за "Зенит".

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