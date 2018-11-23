СМИ: "Барселона" хочет подписать Ивановича в январе

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Браниславу Ивановичу. Как утверждает портал Goal, каталонский клуб хочет подписать 34-летнего серба в январе.

Иванович рассматривается сине-гранатовыми в качестве потенциальной замены защитнику Самюэлю Юмтити, который не до конца восстановился после травмы связок колена. "Барселона" планирует предложить Ивановичу краткосрочный контракт, поскольку летом собирается приобрести защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

В текущем сезоне Иванович провел 22 матча за "Зенит".

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