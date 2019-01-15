СМИ: "Барселона" хочет подписать форварда "Жироны" Стуани

"Барселона" заинтересована в приобретении в зимнее трансферное окно нападающего "Жироны" Кристиана Стуани​, сообщает Football Espana. Стоимость 32-летнего уругвайского форварда оценивается в 15 миллионов евро.

Также появилась информация, что каталонский клуб не намерен подписывать нападающего "Челси" Альваро Морату​. "Барселона" переключает внимание на Стуани. Контракт уругвайца с "Жироной" действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне Стуани сыграл в 17 матчах в составе "Жироны" и забил 12 голов. Футболист уступает в гонке бомбардиров ла лиги только форвардам "Барселоны" Лионелю Месси и Луису Суаресу.

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