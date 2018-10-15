СМИ: "Барселона" хочет подписать двух игроков "Аякса"

"Барселона" интересуется двумя футболистами "Аякса". Как утверждает издание Sport, сине-гранатовые хотят подписать хавбека Френки де Йонга и защитника Маттейса де Лигта.

Более вероятным представляется приобретение де Лигта, поскольку каталонский клуб тесно взаимодействует с агентом 19-летнего голландца Мино Райолой.

В текущем сезоне де Лигт принял участие в 7 играх в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а де Йонг сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями.

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