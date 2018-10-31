СМИ: "Барселона" готова продать Дембеле в январе

"Барселона" готова расстаться с нападающим Усманом Дембеле. Как утверждает портал Goal, сине-гранатовые хотят продать 21-летнего француза в январе.

Сообщается, что Дембеле не оправдал высоких ожиданий тренерского штаба. Форвард не имеет регулярной игровой практики в каталонском клубе.

Дембеле перешел в "Барселону" из "Боруссии" в августе 2017 года. За его трансфер сине-гранатовые заплатили 105 миллионов евро.

В текущем сезолне Дембеле провел 12 матчей за "Барселону", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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