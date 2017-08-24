СМИ: "Барселона" договорилась о покупке Дембеле

"Барселона" сумела договориться с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Усмана Дембеле. Как сообщает L’Equipe, немецкий клуб согласился продать француза за 120 миллионов евро с бонусами в размере 30 миллионов.
Ранее появилась информация, что "Боруссия" согласилась отпустить игрока за 140 миллионов, однако позднее в немецком клубе эту информацию опровергли.
Flamenco
Бартомеу на выход
19:32
Taffarel
отдать 140 лямов за игрока который не факт что усилит, Бартомеу поплыл совсем похоже...
19:15
Zangezi
Барса проводит худшую трансферную кампанию за свою историю! На дыбу президента!
18:44
Millwall82
Во дурные, платить за в целом не звезду 140 млн. Ну хотя бразильского пенсионера за 40 же у китайцев взяли. Чему удивляться, это Барса.
18:39