СМИ: "Барселона" договорилась о покупке Дембеле

"Барселона" сумела договориться с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Усмана Дембеле. Как сообщает L’Equipe, немецкий клуб согласился продать француза за 120 миллионов евро с бонусами в размере 30 миллионов.

Ранее появилась информация, что "Боруссия" согласилась отпустить игрока за 140 миллионов, однако позднее в немецком клубе эту информацию опровергли.