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18:34 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Барселона" договорилась о покупке Дембеле

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"Барселона" сумела договориться с дортмундской "Боруссией" по трансферу нападающего Усмана Дембеле. Как сообщает L’Equipe, немецкий клуб согласился продать француза за 120 миллионов евро с бонусами в размере 30 миллионов.

Ранее появилась информация, что "Боруссия" согласилась отпустить игрока за 140 миллионов, однако позднее в немецком клубе эту информацию опровергли.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Flamenco

Бартомеу на выход

19:32

Taffarel

отдать 140 лямов за игрока который не факт что усилит, Бартомеу поплыл совсем похоже...

19:15

Zangezi

Барса проводит худшую трансферную кампанию за свою историю! На дыбу президента!

18:44

Millwall82

Во дурные, платить за в целом не звезду 140 млн. Ну хотя бразильского пенсионера за 40 же у китайцев взяли. Чему удивляться, это Барса.

18:39