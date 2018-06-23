СМИ: Бадель выбирает между тремя клубами. "Зенит" - приоритетный

Бывший полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель рассматривает три клуба в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, утверждает La Nazione. 29-летний хорват, являющийся свободным агентом, выбирает между "Миланом", "Наполи" и "Зенитом".

Как пишет издание, из зарубежных клубов наиболее привлекательным для хавбека является "Зенит". Ранее "СЭ" сообщал, что Бадель может заключить с петербургским клубом трехлетний контракт.

В минувшем сезоне Бадель провел 33 игры во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 передачу.

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