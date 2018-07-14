СМИ: Азар близок к переходу в "Реал"

Нападающий "Челси" Эден Азар близок к переходу в "Реал", утверждает портал Goal со ссылкой на бывшего игрока "синих" Бриана Лаудрупа.

- Я говорил с Азаром несколько дней назад, - цитирует издание Лаудрупа. - Он готовится к переходу в "Реал". Это хороший ход для обеих сторон. На чемпионате мира в России он снова доказал, что является отличным игроком.

Ранее сообщалось, что "Челси" потребует от "Реала" не менее 200 миллионов евро за трансфер 27-летнего бельгийца.

Азар в минувшем сезоне провел 51 матч в составе "Челси" и забил 17 голов.