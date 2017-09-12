СМИ: "Атлетико" согласился заплатить 60 миллионов евро за Диегу Косту

"Атлетико" не оставляет надежд подписать нападающего "Челси" Диегу Косту, сообщает Marca. Клубы завершают переговоры по этому трансферу. Мадридцы готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро. Переход будет осуществлен зимой.

Напомним, Коста конфликтует с главным тренером "Челси" Антонио Конте. После продолжительного отсутствия форвард вернулся в Англию, но пока не может рассчитывать на попадание в состав команды. Ранее Коста выступал в составе "Атлетико". С 2010 по 2014 год он провел за "матрасников" 135 матчей, в которых забил 64 мяча.