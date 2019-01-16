СМИ: "Атлетико" предлагает 20 миллионов фунтов стерлингов за Езила

"Атлетико" предлагает 20 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника "Арсенала" Месута Езила​, сообщает El Gol Digital.

Сообщается, что "Арсенал" в настоящее время открыт для предложений по 30-летнему немецкому хавбеку, однако сделке может помешать высокая заработная плата футболиста. Езил получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Также появлялась информация, что главный тренер лондонской команды Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи немца в зимнее трансферное окно. Благодаря уходу хавбека "Арсенал" смог бы позволить себе усиление.

В текущем сезоне Езил сыграл в 16 матчах за лондонцев, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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