СМИ: "Атлетико" и "Челси" договорились о переходе Косты за 55 миллионов евро

Нападающий "Челси" Диегу Коста в скором времени подпишет контракт с "Атлетико", сообщает As. Клубы достигли договоренности по этому трансферу. Мадрицы заплатят 45 миллионов евро. Еще 10 миллионов лондонцы могут получить в виде бонусов.

Напомним, Коста отказался приезжать в Лондон, а "Челси" оштрафовал игрока на 330 миллионов евро. Позже форвард заявил, что клуб ведет себя с ним как с преступником. Где будет играть Коста до января, не сообщается. "Атлетико" не сможет до этого срока заявить форварда из-за трансферного запрета ФИФА.

Коста провел в "Ателтико" три сезона и сыграл за команду в 135 матчах, в которых забил 64 мяча. Показатели испанца за те же три сезона в "Челси" - 120 игр и 59 голов.