СМИ: "Атлетико" арендовал Косту с правом выкупа из-за финансового fair play

По информации The Times, "Атлетико" вернул нападающего Диегу Косту из "Челси" на правах аренды на сезон. Испанцы заплатят 6 миллионов евро, с обязательным выкупом в 60 миллионов.

Клуб поступил так из-за возможных проблем с финансовым fair play в следующем году. Первый транш за 28-летнего футболиста "Челси" получит в июле 2018 года. Коста играл за лондонский клуб с 2014 года, провел 120 матчей и забил 58 голов. За "Атлетико" он отыграл в 134 встречах и записал на свой счет 64 мяча во всех турнирах.