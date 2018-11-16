СМИ: Асенсио хочет перейти из "Реала" в "Ювентус"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио хочет стать игроком "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, испанец вдохновлен примером Криштиану Роналду, который уже стал игроком "Юве". Он считает, что итальянский клуб может занять домирующее положение в европейском футболе. Ему нравится игра команды Массимилиано Аллегри. Клуб уже ведет предварительные переговоры с агентом игрока.

22-летний хавбек в текущем сезоне провел 17 матчей за "Реал" во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.

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