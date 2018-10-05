СМИ: "Арсенал" нашел замену Рэмси

"Арсенал" может приобрести полузащитника "Севильи" Эвера Банегу, утверждает The Mirror. 30-летний аргентинец рассматривается тренерским штабом "канониров" в качестве замены хавбеку Аарону Рэмси.

В приобретении Банеги лично заинтересован главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери - он работал вместе с аргентинцем в "Севилье". Рэмси же не может договориться с руководством "Арсенала" о продлении контракта - действующее соглашение истекает в конце текущего сезона.

В этом году Банега провел 15 матчей за "Севилью", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Рэмси принял участие в 8 играх за "Арсенал" и отметился 2 голевыми пасами.

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