11:41 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Арсенал" интересуется нападающим "Лилля" Пепе

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Нападающий "Лилля"  Николя Пепе входит в сферу интересов "Арсенала", сообщают британские СМИ.

По данным The Times, "Арсенал" в зимнее трансферное окно хочет приобрести центрального защитника, полузащитника и вингера. На позицию вингера "канониры" рассматривают кандидатуру Пепе. Кроме того, главный тренер команды Унаи Эмери будет не против, если клуб найдет способ избавиться от необходимости платить большую зарплату Месуту Езилу.

23-летний Николя Пепе в текущем сезоне провел 20 матчей за "Лилль" и забил 12 мячей при семи голевых передачах.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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