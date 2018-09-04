СМИ: "Арсенал" хочет приобрести Филипе Луиса

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника "Атлетико" Филипе Луиса, утверждает Kick Off. Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов расстаться с 33-летним бразильцем за 30 миллионов евро.

На игрока этим летом претендовал "ПСЖ", однако не смог договориться о сумме трансфера.

Луис ранее выступал в чемпионате Англии в составе "Челси". Бразилец играл за "Атлетико" с 2010 по 2014 год, а затем - с 2015 года. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу Европы.

В минувшем сезоне Луис провел 28 матчей за "Атлетико", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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