СМИ: "Арсенал" хочет арендовать Хамеса Родригеса

"Арсенал" хочет арендовать полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса, который принадлежит "Реалу", сообщает Daily Mail.

"Бавария" готова отдать лондонской команде 27-летнего колумбийца за три миллиона фунтов. Именно в такую сумму обходится "Баварии" полугодовая аренда Хамеса.

"Арсенал" видит в хавбеке вероятную замену Месуту Езилу, который в январе может сменить клуб.

Хамес выступает за "Баварию" с 2017 года на правах двухлетней аренды, однако при главном тренере Нико Коваче у него нет твердого места в стартовом составе.

В текущем сезоне Родригес сыграл в 11 матчах за "Баварию", забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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