СМИ: "Арсенал", "Боруссия", "Интер" и "Наполи" претендуют на форварда "Реала" Винисиуса Жуниора

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор вызывает интерес у ряда европейских клубов, сообщают испанские СМИ.

По данным Don Balon, игроком интересуются "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Интер", "Наполи" и "Рома". Речь идет об аренде. "Реал" не против одолжить игрока на некоторое время в сильный клуб, так как он слишком хорош для второй команды, но нет уверенности в том, что он способен сразу заиграть в стартовом составе "королевского клуба".

18-летний бразилец, ранее выступавший за "Фламенго", в текущем сезоне провел три матча за первую команду "Реала" и сделал одну результативную передачу.

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