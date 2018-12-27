СМИ: "Арсенал" близок к подписанию хавбека "Севильи" Банеги

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега может продолжить карьеру в Англии. Как утверждает Daily Star, на 30-летнего аргентинца претендует "Арсенал".

В приобретении Банеги лично заинтересован главный тренер "канониров" Унаи Эмери. Специалист рассматривает хавбека в качестве замены полузащитнику Аарону Рэмси, который, скорее всего, покинет клуб летом. Transfermarkt оценивает аргентинца в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Банега провел 28 матчей за "Севилью", забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.

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