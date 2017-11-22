СМИ: "Анжи" бесплатно приобретет защитника эквадорского клуба

По информации "Известий", в ближайшее время "Анжи" может объявить о трансфере защитника эквадорского "Дельфина" Джона Чансельора. Отмечается, что 25-летним футболистом интересовался также и "Ахмат".

Стороны уже договорились об условиях личного контракта и скоро объявят о переходе игрока. Чансельора перейдет в "Анжи" бесплатно, так как его контакт с клубом истекает в конце 2017 года. Всего за "Дельфин" венесуэлец провел 36 матчей, в которых забил 3 мяча.