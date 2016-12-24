СМИ: "Амкар" и "Ростов" проявляют интерес к Хочолаве

"Амкар" и "Ростов" заинтересованы в услугах защитника одесского "Черноморца" Давида Хочолавы, сообщает украинский портал "Думская". Кроме того, вероятен переезд игрока в донецкий "Шахтер" в январе 2017 года.

23-летний Хочолава подписал контракт с "Черноморцем" в 2015 году. В этом сезоне грузин провел 16 матчей в чемпионате Украины, в которых забил один мяч и заработал десять желтых карточек.