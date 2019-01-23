СМИ: Аллан хочет перейти в "ПСЖ", "Наполи" требует за него 120 миллионов евро

Полузащитник "Наполи" Аллан хотел бы перейти в "ПСЖ", сообщают итальянские СМИ. При этом клуб не намерен отпускать игрока.

По информации Il Mattino, бразилец дал согласие на переход в "ПСЖ" и согласовал условия контракта. Если сделка состоится, он заработает за четыре года 32 миллиона евро.

При этом "Наполи" не дает согласие на трансфер. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "ПСЖ" готов отдать за игрока 80 миллионов евро, "Наполи" же хочет получить 120 миллионов. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ранее заявлял, что не получал предложения от "ПСЖ".

28-летний хавбек в текущем сезоне провел 25 матчей за "Наполи" и сделал две голевые передачи.

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