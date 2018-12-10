СМИ: Алдервейрелд - главная цель "МЮ" в зимнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, бельгийца в своей команде хочет видеть главный тренер Жозе Моуринью. Руководство клуба дало добро на этот переход в зимнее трансферное окно. Португалец считает, что стороны могут договориться о переходе за 40 миллионов фунтов. Его первым выбором был Калиду Кулибали из "Наполи", но сумма в 90 миллионов фунтов показалась клубу чрезмерной.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 19 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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