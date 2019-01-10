СМИ: агент Мораты предлагает игрока "Барселоне" и "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората ведет переговоры о возвращении в Испанию. Как сообщает AS, агент игрока Хуанма Лопес контактирует сразу с несколькими клубами, предлагая им услуги форварда. По данным источника, Морату агент предложил и "Барселоне" с "Атлетико", однако от них ответа пока нет. Наибольшую заинтересованность в нем проявила "Севилья".

– Мы заинтересованы в Морате, но из-за его стоимости сделка может быть сложной, – сказал директор "Севильи" Хоакин Капаррос. – Игрок хочет прийти к нам, но переговоры с "Челси" будут тяжелыми.