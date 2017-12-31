СМИ: агент Дибалы сообщил "ПСЖ" о возможности перехода игрока

Брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, который представляет интересы футболиста, сообщил "ПСЖ" о том, что парижане могут попытаться выкупить игрока, информирует Calciomercato. Сумма сделки может составить 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро.
Напомним, что Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "Старой синьоры" он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.
Manted
у псж в этом году трансфер мбаппе оплатить надо,так что обойдутся без дибалы,а иначе санкции к ним!
09:48