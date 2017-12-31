СМИ: агент Дибалы сообщил "ПСЖ" о возможности перехода игрока

Брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, который представляет интересы футболиста, сообщил "ПСЖ" о том, что парижане могут попытаться выкупить игрока, информирует Calciomercato. Сумма сделки может составить 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро.