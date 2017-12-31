08:48 | Футбол — Трансферы

СМИ: агент Дибалы сообщил "ПСЖ" о возможности перехода игрока

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Брат нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, который представляет интересы футболиста, сообщил "ПСЖ" о том, что парижане могут попытаться выкупить игрока, информирует Calciomercato. Сумма сделки может составить 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро.

Напомним, что Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "Старой синьоры" он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

у псж в этом году трансфер мбаппе оплатить надо,так что обойдутся без дибалы,а иначе санкции к ним!

09:48