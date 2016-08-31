Слимани стал одноклубником Мусы

Нападающий Ислам Слимани перешел из лиссабонского "Спортинга" в "Лестер". Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний игрок сборной Алжира подписал пятилетний контракт. Сумма трансфера не сообщается, но ранее СМИ писали, что она составит 35 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард в 46 матчах во всех турнирах забил 31 гол и сделал 6 голевых передач.

Стоит отметить, что за "Лестр" выступает другой игрок сборной Алжира - полузащитник Рияд Махрез.

Напомним, что летом "Лестер" подписал нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу, который в трех матчах чемпионата Англии пока не забил ни одного гола