13:37 | ФУТБОЛ — Трансферы

Славен Билич: "Сначала я приобрел бы Модрича, а потом - Месси"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич отметил, что хотел бы видеть в числе своих подопечных в первую очередь полузащитника "Реала" Луку Модрича. Специалист подчеркнул, что при оформлении трансфера своего соотечественника мог бы получить скидку.

– Безусловно, будь у меня возможность приобрести любого футболиста, я бы обратился к Месси, – цитирует Daily Express Билича. – Но в первую очередь я бы купил Луку Модрича. Конечно, потому что он хорват и, как вы понимаете, по этой причине я бы смог получить на него скидку.

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