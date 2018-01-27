Sky: ЦСКА договорился об аренде Мусы

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса нынешний сезон завершит в ЦСКА, утверждает Sky Sports. Армейцы планируют арендовать нигерийского форварда до лета. Муса уже защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2016 год.

В текущем сезоне форвард не провел ни одного матча в чемпионате Англии.

Представитель Мусы Тони Харрис в интервью "СЭ" сообщил, что трансфер, скорее всего, состоится на следующей неделе.