20:37 | Футбол — Трансферы

Sky: ЦСКА договорился об аренде Мусы

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Нападающий "Лестера"  Ахмед Муса нынешний сезон завершит в ЦСКА, утверждает Sky Sports. Армейцы планируют арендовать нигерийского форварда до лета. Муса уже защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2016 год.

В текущем сезоне форвард не провел ни одного матча в чемпионате Англии.

Представитель Мусы Тони Харрис в интервью "СЭ" сообщил, что трансфер, скорее всего, состоится на следующей неделе.

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