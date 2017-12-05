Скаут "Манчестер Юнайтед" следил за защитником "Лацио" в матче с "Сампдорией"

Скаут "Манчестер Юнайтед" присутствовал на матче 15-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Лацио" (1:2), где следил за защитником римского клуба Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Mirror. В услугах 22-летнего серба заинтересован лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что летом "Лацио" отказался продавать футболиста за 70 миллионов евро. В этом сезоне Милинкович-Савич провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.