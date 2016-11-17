Скаут "Хоффенхайма" нашел Фирмину в компьютерной игре

Скаут "Хоффенхайма" Луц Пфанненштиль признался, что в свое время нашел Роберту Фирмину с помощью компьютерной игры Football Manager. Немецкий клуб купил бразильца в 2011 году за 4 миллиона евро, а летом 2015-го продал его в "Ливерпуль" за 42 миллиона. В нынешнем сезоне форвард забил уже пять мячей в 10 матчах премьер-лиги.

– Да, мы с коллегой нашли его в Football Manager, а потом оформили сделку примерно в 4 миллиона евро, – цитирует The Sun Пфанненштиля. – Когда вы берете игрока из второй бразильской лиги, ему не должно быть больше 17-18 лет. При такой цене люди считают, что футболист должен сразу попасть в основной состав. Так что многие говорили, что мы слишком много заплатили за игрока, который еще ничего не доказал. Но в итоге мы продали его за 42 миллиона евро (плюс будущие бонусы), так что, думаю, что мы все сделали правильно. Очевидно, это была хорошая скаутская работа.