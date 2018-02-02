"СКА-Хабаровск" арендовал Богаева у "Зенита"

"Зенит" на своем официальном сайте подтвердил аренду защитника Дмитрия Богаева в "СКА-Хабаровск". Соглашение хабаровчан с 24-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
Первую половину чемпионата Богаев провел в "Зените-2" и отметился одним голом в 9 встречах ФНЛ. Он является воспитанником сине-бело-голубых, а прошлый сезон провел в аренде в "Тосно".
"СКА-Хабаровск" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда одержала всего две победы в 20 встречах чемпионата.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-02-dmitriy-bogaev-prodolzhit-sezon-v-khabarovske.htm
Tribunal Z
Я чего то не совсем понимаю. Зачем тогда Богаева было включать в список 25 на розыгрыш в Лигу Европы? Почему туда вместо Богаева было не включить Плетнёва ну или Панюкова? Это косяк начальника команды или Малофеева, заместителя спортивного директора?
21:13