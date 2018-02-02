"СКА-Хабаровск" арендовал Богаева у "Зенита"

"Зенит" на своем официальном сайте подтвердил аренду защитника Дмитрия Богаева в "СКА-Хабаровск". Соглашение хабаровчан с 24-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину чемпионата Богаев провел в "Зените-2" и отметился одним голом в 9 встречах ФНЛ. Он является воспитанником сине-бело-голубых, а прошлый сезон провел в аренде в "Тосно".

"СКА-Хабаровск" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда одержала всего две победы в 20 встречах чемпионата.