01:17 | ФУТБОЛ — Трансферы

Сиссоко сообщил о переходе в "Тоттенхэм"

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Полузащитник Мусса Сиссоко сообщил на своей странице в твиттере о переходе из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм". 27-летний француз разместил свою фотографию с футболкой "шпор" и подчеркнул, что контракт рассчитан на пять лет. В ближайшее время должно последовать официальное подтверждение трансфера.

"Рад присоединиться к "Тоттенхэму" на ближайшие пять лет", – написал Сиссоко.

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