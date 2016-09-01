Сиссоко сообщил о переходе в "Тоттенхэм"

Полузащитник Мусса Сиссоко сообщил на своей странице в твиттере о переходе из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм". 27-летний француз разместил свою фотографию с футболкой "шпор" и подчеркнул, что контракт рассчитан на пять лет. В ближайшее время должно последовать официальное подтверждение трансфера.

"Рад присоединиться к "Тоттенхэму" на ближайшие пять лет", – написал Сиссоко.