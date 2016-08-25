Силлессен прилетел в Барселону

Вратарь "Аякса" Яспер Силлессен прибыл в Испанию, где вскоре подпишет контракт с "Барселоной", информирует Marca. Голландец будет куплен каталонцами на замену Клаудио Браво, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити".
Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
BREAKING: Jasper Cillessen has arrived in Barcelona to have a medical and complete his move.– MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 25 августа 2016 г.
More to follow. pic.twitter.com/iwmHTHpF2x
DIMDIM
shpasic /// как не смог бы? разве участие в квале распространяется на группу?
13:46 25 августа
shpasic
зато за Барсу может сыграть в ЛЧ, ведь, если бы Аякс вышел в группу, у него не было бы такой возможности?
12:53 25 августа
Фесстиваль
1:4 так то..
12:47 25 августа