Силлессен прилетел в Барселону

Вратарь "Аякса" Яспер Силлессен прибыл в Испанию, где вскоре подпишет контракт с "Барселоной", информирует Marca. Голландец будет куплен каталонцами на замену Клаудио Браво, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.