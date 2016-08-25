12:33 25 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

Силлессен прилетел в Барселону

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Вратарь "Аякса" Яспер Силлессен прибыл в Испанию, где вскоре подпишет контракт с "Барселоной", информирует Marca. Голландец будет куплен каталонцами на замену Клаудио Браво, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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DIMDIM

shpasic /// как не смог бы? разве участие в квале распространяется на группу?

13:46 25 августа

shpasic

зато за Барсу может сыграть в ЛЧ, ведь, если бы Аякс вышел в группу, у него не было бы такой возможности?

12:53 25 августа

Фесстиваль

1:4 так то..

12:47 25 августа

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