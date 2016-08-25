Силлессен подтвердил свой переход в "Барселону"

Вратарь "Аякса" Яспер Силлессен сообщил о своем переходе в "Барселону". Голландец на страницах в социальных сетях опубликовал свою фотографию в форме каталонского клуба. Силлессен приобретен "Барселоной" на замену Клаудио Браво, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.