13:28 25 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

Силлессен подтвердил свой переход в "Барселону"

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Вратарь "Аякса" Яспер Силлессен сообщил о своем переходе в "Барселону". Голландец на страницах в социальных сетях опубликовал свою фотографию в форме каталонского клуба. Силлессен приобретен "Барселоной" на замену Клаудио Браво, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Напомним, что вчера Силлессен провел свой последний матч в составе "Аякса", проиграв 1:4 "Ростову" в ответной игре 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

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