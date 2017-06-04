Сигурдссон может заменить Мареза в "Лестере"

"Лестер" может приобрести полузащитника "Суонси" Гильфи Сигурдссона, в случае, если Рияд Махрез продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает The sun. За 27-летнего футболиста чемпион Англии-2015/16 готов заплатить порядка 35 миллионов евро.

Отмечается, что "Лестер" предлагает на 5 миллионов больше, чем "Эвертон" и "Тоттенхэм", которые также претендуют на футболиста. В минувшем сезоне он провел 40 матчей в клубных турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Всего за "Суонси" он провел 131 матч, забил 37 голов и отдал 30 передач.