Сигурдссон или Перишич могут заменить Пайета в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" начал поиски замены полузащитнику Димитри Пайету. По информации L'Equipe, главный тренер "молотобойцев" Славен Билич хочет видеть в своей команде вместо 29-летнего исландца Гильфи Тоура Сигурдссона из "Суонси" или Ивана Перишича из "Интера". Первый в этом сезоне сыграл в 23 матчах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач, а второй - забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи в 24 встречах.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Интер" готов продать Перишича за 40 миллионов евро.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Димитри Пайет больше не хочет играть за "Вест Хэм", несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. "Марсель" захотел вернуть игрока, покинувшего команду в 2015 году, и предложил 30 миллионов евро. Тем не менее наставник "молотобойцев" Славен Билич не горит желанием расставаться с хавбеком.

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