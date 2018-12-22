Сигневич сменил БАТЭ на "Ференцварош"

Форвард Николай Сигневич покинул БАТЭ и стал игроком "Ференцвароша", сообщают официальные сайты обоих клубов. Контракт игрока рассчитан на 2,5 года.

26-летний нападающий выступал за БАТЭ с 2016 года. Он провел за команду 158 официальных матчей за БАТЭ, в которых забил 44 гола и отдал 21 результативную передачу.

Пять раз он становился чемпионом Белоруссии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. По два раза выступал в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.